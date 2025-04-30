«Татнефть» и «Туполев» начали обсуждение мирового соглашения по иску на 7,2 млрд

ПАО «Татнефть» и АО «Туполев» подготовили проекты мирового соглашения и отправили их друг другу для ознакомления. Организации планируют мирно урегулировать спор по иску на 7,2 млрд руб. Об этом сообщает корреспондент «Волга-Урал» из зала заседания в Арбитражном суде Татарстана.

Представитель «Туполева» сообщила, что сейчас стороны пытаются прийти к компромиссу и ходатайствовала об отложении судебного заседания на месяц. Следующее заседание должно состояться 26 мая.

Ранее «Татнефть» подала иск против «Туполева» на 5,6 млрд руб. Вторым ответчиком по делу проходит Казанский авиационный завод им. Горбунова. Позже сумма исковых требований увеличилась до 7,2 млрд руб. Суть претензий истца не раскрывается.

«Туполев» — аэрокосмическая и оборонная компания, занимающаяся проектированием и производством самолетов и ракетоносцев. Она является частью ПАО «Объединенная авиастроительная компания» госкорпорации «Ростех».

По данным Rusprofile, «Татнефть» с уставным капиталом более 2,3 млрд руб. зарегистрирована в Альметьевске. Компания занимается добычей нефти и нефтяного газа.

Диана Соловьёва