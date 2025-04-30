Осужденный за попытку отравления кубанских летчиков заявил о давлении СБУ

Гражданин РФ Егор Семенов, признанный виновным в попытке отравления 77 российских военных летчиков в Армавире, заявил в ходе допроса, что согласился на сотрудничество с СБУ после угроз его матери, проживающей в Мелитополе, пожизненным заключением и конфискацией имущества. Об этом сообщает «"КП"-Кубань».

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Днем ранее, 29 апреля, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 34-летнего уроженца Мелитополя к 27 годам лишения свободы. Первые пять лет фигурант проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Гособвинитель настаивал на пожизненном сроке заключения фигуранта в колонии особого режима, однако суд счел возможным ограничиться 27 годами по п. «а» ч. 3 ст. 205 (террористический акт) и ст. 275 УК РФ (госизмена).

По версии следствия, осенью 2023 года Егор Семенов по заданию украинских спецслужб попытался отравить выпускников Армавирского летного училища, заказав торт с символикой училища и 120 бутылок алкоголя, в которые добавил сильнодействующее вещество «Кордиамин». Угощение было доставлено в ресторан «Царская охота», где проходил банкет. Военные почувствовали резкий запах лекарства и обратились в правоохранительные органы.

Подозреваемого задержали при попытке вылета в Москву. По информации ФСБ, фигурант планировал покинуть страну через Египет.

На суде Егор Семенов признал вину и утверждал, что получил предложение от сотрудника украинской разведки на сумму 400 тыс. руб. В качестве условия назывались гарантии безопасности и прекращение давления на его семью.

До ареста фигурант проживал в Химках, имел российское гражданство с 2022 года и работал ИП в сфере видеонаблюдения. По данным прокуратуры, Егор Семенов сам вышел на связь с СБУ и записал видео на украинском языке, приняв псевдоним «Номер 35».

Анна Гречко