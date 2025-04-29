Осужден уроженец Украины, пытавшийся отравить летчиков на Кубани

Южный окружной военный суд приговорил уроженца Мелитополя Егора Семенова к 27 годам лишения свободы по делу о попытке отравления курсантов Армавирского высшего военного авиационного училища. Обвинение утверждало, что в октябре 2023 года подсудимый пытался осуществить убийство с помощью торта, начиненного ядом, который доставили на мероприятие в честь 20-летия выпуска одного из курсов училища, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

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Как следовало из материалов дела, торт и ящик алкоголя были оставлены на проходной учреждения с поздравительным посланием. Содержимое посылки участники мероприятия пробовать не стали из-за подозрений, предварительно решив выяснить источник его происхождения.

Уже 21 октября 2023 года осужденный Семенов был задержан в аэропорту Ставрополя. По версии следствия, он действовал по заданию украинских спецслужб, которые завербовали его в 2022 году, предложив денежное вознаграждение в размере 400 тыс. руб. за организацию убийства российских курсантов.

Гособвинение настаивало на пожизненном сроке заключения в колонии особого режима, однако суд счел возможным ограничиться 27 годами по п. «а» ч. 3 ст. 205 (террористический акт) и ст. 275 УК РФ (госизмена). Осужденный проведет их в колонии строгого режима, первые пять лет — в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков