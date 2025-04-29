Подозреваемому в попытке отравления кубанских летчиков запросили пожизненное

Гособвинитель повторно запросил пожизненное заключение для Егора Семенова из Мелитополя, обвиняемого в попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

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Фигуранту вменяют п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт) и ст. 275 УК РФ (госизмена). Согласно версии обвинения, Егор Семенов, получивший российское гражданство в 2022 году, был завербован украинскими спецслужбами. За вознаграждение в 400 тыс. руб. ему поручили организовать убийство курсантов авиационного училища.

В октябре 2023 года обвиняемый доставил в ресторан, где выпускники проводили торжество, торт с содержанием медицинского препарата в токсической дозировке. Летчики заметили на десерте устаревшую символику училища, которую настоящий выпускник не мог не знать. Кроме того, от кондитерского изделия исходил сильный запах лекарства.

Рассматривать дело начали в ноябре 2024 года, заседания проходят в закрытом режиме. В марте суд объявил о завершении судебного следствия и перешел к прениям. Была назначена повторная экспертиза отравленного алкоголя. Егор Семенов частично признал вину.

В марте 2025 года прокуратура запрашивала для подсудимого максимальный срок, однако защита представила новые материалы, потенциально свидетельствующие о невиновности фигуранта. Суд возобновил следственные действия.

Анна Гречко