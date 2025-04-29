Алаудинов сообщил о попытке ВСУ зайти в Белгородскую область

Спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) Украины весной понесло большие потери в Белгородской области при попытке прорыва. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, недавние попытки провести группы украинской армии на территорию региона предприняли диверсанты из 130-го разведывательного батальона ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В начале, когда еще нас сюда перебросили (в район Поповки и Демидовки в Белгородской области.— "Ъ"), подразделение ГУР Украины пыталось впереди идти, чтобы протащить остальные подразделения. Здесь они опять же понесли большие потери и вынуждены были ретироваться»,— уточнил господин Алаудинов в интервью «РИА Новости».

Спецгруппы диверсантов, которые хотели завести силы ВСУ в Белгородскую область, уничтожены, заверил командир «Ахмата». «В принципе все, кто к нам пытался зайти, они все были уничтожены вместе с бойцами 130-го разведбата»,— заключил он.

Накануне Апти Алаудинов заявил, что населенные пункты Демидовка и Попова в Белгородской области полностью освобождены от подразделений ВСУ. Он добавил, что вся территория Курской и Белгородской областей находится под контролем российских военнослужащих.