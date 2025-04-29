В УрФУ будут готовить специалистов по искусственному интеллекту

Уральский федеральный университет (УрФУ) вошел в число вузов, отобранных для подготовки высококвалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ) с 2025 по 2030 годы, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отбор проводился по двум уровням: ДС (Data Science) и Топ ДС (Top Data Science). УрФУ прошел отбор на уровень ДС, что позволит ему готовить специалистов, способных заниматься настройкой и дообучением существующих моделей ИИ, решать прикладные задачи.

Прошедшие отбор вузы получат поддержку в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Обучение будет проводиться в сотрудничестве с крупнейшими компаниями на рынке ИТ и ИИ, включая «Сбер», «Яндекс», «Вконтакте» и «Ростелеком». Прием на программы бакалавриата в сфере ИИ стартует уже в этом учебном году. К 2030 году в рамках проекта планируется обучить более 10 тыс. студентов.

Ранее УрФУ подписал меморандум о сотрудничестве с китайским Ляонинским технологическим университетом (ЛНТУ). Планируется, что совместно с ЛНТУ уральский университет запустит пять программ, в число которых входят одна программа для бакалавриата — мехатроника и инжиниринг— и три для магистратуры — машиностроение, искусственный интеллект (ИИ) в теплоэнергетике, прикладной ИИ.

Полина Щуцкая