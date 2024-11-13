УрФУ и Ляонинский технологический университет Китая откроют совместный институт

Уральский федеральный университет (УрФУ) подписал меморандум о сотрудничестве с китайским Ляонинским технологическим университетом (ЛНТУ). Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам Виктора Кокшарова, прием на программы нового института начнется в сентябре 2026 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ По словам Виктора Кокшарова, прием на программы нового института начнется в сентябре 2026 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Предполагается, что УрФУ совместно с ЛНТУ запустят пять программ, в число которых входят одна программа для бакалавриата — мехатроника и инжиниринг— и три для магистратуры — машиностроение, искусственный интеллект (ИИ) в теплоэнергетике, прикладной ИИ. Еще одна находится в разработке.

По словам ректора УрФУ Виктора Кокшарова, первый прием по программам совместного института пройдет в сентябре 2026 года.

Как добавили в пресс-службе университета, в УрФУ учатся 1407 студентов и 37 преподавателей из Китая, работает институт Конфуция, студенческое землячество, в КНР — Китайская ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. Всего УрФУ сотрудничает с 50 вузами Китая.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что ученые УрФУ и китайского Муданьцзянского педагогического университета откроют виртуальную кафедру по изучению проблем сельского образования.

Анастасия Таначева