Общая выручка «Магнита» в 2024 году превысила 3 трлн рублей

ПАО «Магнит» (MOEX: MGNT) увеличило общую выручку до 3,04 трлн руб. по итогам 2024 года. Это на 19% выше прошлогоднего показателя, сообщили в компании. Чистая розничная выручка «Магнита» составила почти 3,02 трлн руб. год к году (+20,3%).

Валовая прибыль «Магнита» выросла на 18,6% — до 684,4 млрд руб. При этом чистая прибыль компании за отчетный период упала на 24,4% — до 50 млрд руб. Валовая рентабельность компании составила 22,5%, снизившись на 20 базисных пунктов.

В ритейлере пояснили, что снижение показателя связано с повышением интенсивности промо, а также ростом логических расходов и потерь. Те были частично компенсированы положительным влиянием структуры форматов.

В воскресенье, 27 апреля, «Магнит» сообщил о выплате 636,1 млн руб. по биржевым облигациям. Доходы по ценным бумагам выплатили за период с 25 марта по 24 апреля. Общее количество облигаций, по которым поступили выплаты, составляет 36 млн штук.