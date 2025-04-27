«Магнит» выплатил 636 млн рублей по биржевым облигациям

ПАО «Магнит» (оператор розничной продуктовой сети) сообщило о выплаченных доходах по биржевым облигациям за период с 25 марта по 24 апреля 2025 года. Всего было выплачено 636,1 млн руб. Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Общее количество ценных бумаг ПАО «Магнит», по которым были выплачены доходы составляет 36 млн штук. Стоимость одной ценной бумаги эмитента составила 17,67 руб.

Также «Магнит» сообщил о дополнительном выпуске бездокументарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на Московской бирже. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1000 руб. Способ размещения — открытая подписка. Дата фактического начала размещения ценных бумаг — 25 апреля 2025 года. Всего размещено 42,4 млн биржевых облигаций.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ПАО «Магнит» завершило 2024 год с чистой прибылью в размере 63,7 млрд руб., что на 35% ниже показателя 2023 года, когда прибыль достигала 98,3 млрд руб. Выручка компании сократилась на 26%, до 412,1 млн руб., снизившись на 146,6 млн руб. В 2024 году компания начислила дивиденды в размере 59,1 млрд руб., что меньше выплат 2023 года, составлявших 97,6 млрд руб.

Василий Хитрых