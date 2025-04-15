С января Россельхознадзор сжег 9,88 тыс. зараженных цветов, прибывших в Петербург

С начала года специалисты Северо-Западного управления Россельхознадзора уничтожили почти 10 тыс. зараженных цветов, прибывших в Петербург из Кении, Колумбии, Эквадора и Нидерландов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора Фото: Пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора

Так, согласно лабораторным исследованиям, 9 880 срезанных роз, хризантем, гвоздик, эустом, гипсофил и альстромерий были заражены западным цветочным трипсом, эхинотрипсом американским, либо табачной белокрылкой. Все зараженные партии были уничтожены.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что арахис из Бразилии весом в 25 тонн не пустили в Петербург из-за мухи-горбатки.

Дарья Астанина