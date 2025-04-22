Роман Жогов досрочно сложил полномочия депутата гордумы Воронежа

Депутаты Воронежской городской думы удовлетворили заявление руководителя фракции «Единой России» (ЕР) Романа Жогова о досрочном сложении полномочий. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в гордуме, уточнив, что заявление было подано за некоторое время до вынесения приговора. По данным «Ъ-Черноземье», это произошло неделю назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Жогов во время оглашения приговора по его делу

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Роман Жогов во время оглашения приговора по его делу

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Накануне Центральный райсуд Воронежа признал Романа Жогова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Ему назначили два года колонии общего режима. С учетом времени, которое политтехнолог провел в СИЗО и под домашним арестом, он может пробыть в исправительном учреждении порядка трех месяцев.

В ходе прений прокуратура настаивала на том, чтобы Жогова лишили свободы на семь лет. В связи с этим осужденный и его защита допускают, что гособвинитель обжалует решение райсуда.

По версии следствия, в 2010 году Роман Жогов, занимая должности первого замруководителя исполкома местного отделения ЕР и советника губернатора, обманом добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод своего однопартийца Александра Провоторова. Выплаченные ей за десять лет 2,4 млн руб. следствие посчитало ущербом. Потерпевшей стороной в деле сначала выступал господин Провоторов, а в итоге — само предприятие.

Подробнее о приговоре Роману Жогову — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова