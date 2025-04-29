Осужденному за хранение наркотиков экс-депутату Девятову смягчили наказание

Верховный суд Удмуртии (ВС УР) смягчил наказание осужденному за хранение наркотиков и склонение к их потреблению бывшему депутату регионального Госсовета Вячеславу Девятову, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

29 апреля судебная инстанция исключила подсудимому осуждение по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере», смягчив срок до двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

10 февраля Первомайский райсуд Ижевска приговорил Вячеслава Девятова к пяти с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года по двум статьям, включая вышеуказанную.

Прокуратура не согласилась с приговором «ввиду чрезмерной мягкости наказания» и подала апелляцию в ВС УР. Защитник подсудимого, в свою очередь, посчитал наказание «справедливым, соответствующим тяжести содеянного и личности осужденного».

ВС УР учел среди прочего участие Вячеслава Девятова в спецоперации, который «лично помогал в эвакуации жителей из горячих точек», занимался доставкой гуманитарной помощи. «Всего с марта 2022-го по апрель 2023-го организовал и лично сопроводил восемь добровольческих отрядов на территорию Луганской и Донецкой народных республик и Запорожской области»,— указано в сообщении.

Отдельно ВС УР отметил создание Вячеславом Девятовым «Народного центра беспилотных систем», занимающегося производством техники, необходимой в зоне СВО. Подсудимый имеет статус ветерана боевых действий и награды.

Исходя из этого, ВС УР принял решение изменить приговор Первомайского райсуда Ижевска, исключив осуждение, связанное с незаконным приобретением наркотика без цели сбыта. В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляция прокурора — без удовлетворения.

Напомним, Вячеслав Девятов был задержан в августе 2024-го, после чего его членство в партии «Единая Россия» было приостановлено. Тогда парламентарию предъявили обвинение только в хранении наркотиков без цели сбыта.

В сентябре 2024-го обвинение против Вячеслава Девятова дополнили эпизодом склонения к потреблению наркотических средств, его вернули под домашний арест. Как сообщалось ранее, потерпевшая в заявлении указала, что опасается давления со стороны депутата.

Вячеслав Девятов получил мандат депутата Госсовета Удмуртии в сентябре 2022 года. Он вошел в состав постоянной комиссии республиканского парламента по физической культуре, спорту и молодежной политике. До этого он четыре года руководил реготделением «Молодой гвардии Единой России».