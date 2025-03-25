Депутату Госсовета Удмуртии назначили условный срок по делу о наркотиках

Депутата Госсовета Удмуртии Вячеслава Девятова признали виновным в склонении к потреблению наркотиков через интернет и хранении запрещенных веществ в крупном размере (ст. 228, ст. 230 УК РФ), сообщили «Ъ-Удмуртия» в объединенной пресс-службе судов республики. Копия приговора от 10 февраля 2025 года есть в распоряжении редакции. Вячеслава Девятова приговорили к 5,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Девятов во время назначения продления меры пресечения в виде домашнего ареста в октябре 2024-го

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии Вячеслав Девятов во время назначения продления меры пресечения в виде домашнего ареста в октябре 2024-го

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Из документа следует, что вещественными доказательствами по делу являются сейф-пакет с наркотиками, два мобильных телефона Xiaomi Mi 10T и Mi 8 — первый конфисковали в пользу государства, а также детализация звонков Вячеслава Девятова.

Среди прочего, фигурант является участником и ветераном СВО, имеет на иждивении троих малолетних детей и работает генеральным директором «Народного центра беспилотных систем».

Напомним, Вячеслав Девятов был задержан в августе 2024 года, после чего его членство в партии «Единая Россия» было приостановлено. Тогда парламентарию предъявили обвинение только в хранении наркотиков без цели сбыта.

В сентябре обвинение против Вячеслава Девятова дополнили эпизодом склонения к потреблению наркотических средств, его вернули под домашний арест. Как сообщалось ранее, потерпевшая в заявлении указала, что опасается давления со стороны депутата.

Вячеслав Девятов получил мандат депутата Госсовета Удмуртии в сентябре 2022 года. Он вошел в состав постоянной комиссии республиканского парламента по физической культуре, спорту и молодежной политике. До этого он четыре года руководил реготделением «Молодой гвардии Единой России».