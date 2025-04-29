Никто не заявился на аукцион по отлову бездомных животных в Ижевске

На аукцион по отлову бездомных животных в Ижевске не было подано ни одной заявки. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Подрядчика должны были определить 29 апреля. Конкурс признали несостоявшимся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ранее власти Ижевска объявили аукцион на оказание услуг по обращению с бездомными животными на территории города с начальной ценой 11,6 млн руб. Он был размещен на портале госзакупок 17 апреля. Согласно документации, подрядчик должен был заниматься отловом безнадзорных особей и их транспортировкой в приюты, умерщвлением, вакцинацией, стерилизацией и маркировкой.

Напомним, в марте Госсовет Удмуртии поддержал федеральный законопроект об эвтаназии всех отловленных бездомных животных с оговоркой, что регионам разрешат самим решать судьбу неагрессивных особей. Зоозащитники указывали на риски для экосреды региона при принятии проекта закона и не меньшую опасность для жителей от собак на самовыгуле. Эксперты отмечали сложность однозначного определения степени агрессивности животных.

Подробнее об этом читайте в материале «Поводок поправят».