Никто не заявился на аукцион по отлову бездомных животных в Ижевске
На аукцион по отлову бездомных животных в Ижевске не было подано ни одной заявки. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Подрядчика должны были определить 29 апреля. Конкурс признали несостоявшимся.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Ранее власти Ижевска объявили аукцион на оказание услуг по обращению с бездомными животными на территории города с начальной ценой 11,6 млн руб. Он был размещен на портале госзакупок 17 апреля. Согласно документации, подрядчик должен был заниматься отловом безнадзорных особей и их транспортировкой в приюты, умерщвлением, вакцинацией, стерилизацией и маркировкой.
Напомним, в марте Госсовет Удмуртии поддержал федеральный законопроект об эвтаназии всех отловленных бездомных животных с оговоркой, что регионам разрешат самим решать судьбу неагрессивных особей. Зоозащитники указывали на риски для экосреды региона при принятии проекта закона и не меньшую опасность для жителей от собак на самовыгуле. Эксперты отмечали сложность однозначного определения степени агрессивности животных.
Подробнее об этом читайте в материале «Поводок поправят».