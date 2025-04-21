На обращение с бездомными животными в Ижевске направят 11,6 млн рублей

Власти Ижевска объявили аукцион на оказание услуг по обращению с бездомными животными на территории города с начальной ценой 11,6 млн руб. Он был размещен на портале госзакупок 17 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из копии контракта следует, что подрядчик будет заниматься отловом безнадзорных особей и их транспортировкой в приюты, умерщвлением, вакцинацией, стерилизацией и маркировкой. Кроме того, в перечень услуг входит возврат потерявшихся животных владельцам, а также поиск хозяев для уличных особей и возврат таких зверей без признаков «немотивированной агрессии» на прежние места обитания.

По обоснованию начальной цены, за одно животное при прохождении всех вышеперечисленных этапов выплачивается 16,2 тыс. руб. Из этой суммы 2,6 тыс. заложено на отлов и транспортировку особи, 1,6 тыс. — умерщвление, 2,2 тыс. — содержание во время карантина, 5,6 тыс. — содержание в послеоперационный период, включая вакцинацию, стерилизацию, маркировку, 3,6 тыс. — возврат животного владельцам и поиск новых хозяев, 416 руб. — возврат в прежнюю среду обитания. Цены приняты в соответствии с нормативами Главного управления ветеринарии Удмуртии.

Контракт планируется заключить до конца 2025-го. Подрядчика определят 29 апреля.

Напомним, в марте Госсовет Удмуртии поддержал федеральный законопроект об эвтаназии всех отловленных бездомных животных с оговоркой, что регионам разрешат самим решать судьбу неагрессивных особей. Зоозащитники указывали на риски для экосреды региона при принятии проекта закона и не меньшую опасность для жителей от собак на самовыгуле. Эксперты отмечали сложность однозначного определения степени агрессивности животных.

Подробнее об этом читайте в материале «Поводок поправят».