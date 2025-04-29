ЦБ: понижение цены отсечения нефти требует пересмотра нейтральной ставки

Возможное снижение цены отсечения нефти — это повод пересмотреть оценку уровня нейтральной ставки. Такое мнение высказал советник главы Банка России Кирилл Тремасов. Он добавил, что это решение назрело и является необходимым шагом для нормализации бюджетной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«То повышение оценки нейтральной ставки отчасти было связано с тем, что мы перешли к более мягкой бюджетной политике, повысив цену отсечения (для нефти в бюджетном правиле.—“Ъ”). Снижение цены отсечения — это фактор задуматься о некотором более низком уровне оценки нейтральной ставки»,— отметил господин Тремасов на бизнес-завтраке «Экономика в условиях высокой ключевой ставки» (цитата по ТАСС).

Советник главы ЦБ напомнил, что с 2024 года цена отсечения установлена на уровне $60 за баррель нефти марки Urals, однако сейчас ее фактическая цена ниже. «Минфин продает средства, накопленные в ФНБ (Фонд национального благосостояния.— “Ъ”) для того, чтобы закрыть недополучение нефтегазовых доходов из-за снижения цен на нефть. Такая ситуация не может быть длительной: если цены на нефть действительно долгое время будут оставаться ниже $60, то ФНБ рано или поздно просто исчерпается — там не так много ликвидных средств»,— уточнил он.

В связи с этим Кирилл Тремасов посчитал возможной перспективу снижения цены отсечения нефти. Это, по его убеждению, приведет к снижению и бюджетных расходов, а значит, бюджетной консолидации.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее поддержала инициативу снижения цены отсечения нефти. По ее словам, это повысит долгосрочную устойчивость бюджета и станет дополнительным дезинфляционным фактором.

О решениях регулятора — в материале «Ъ» «ЦБ стал нейтральнее».