Теннисист Хачанов не смог выйти в четвертый круг «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Томми Полу в матче третьего круга теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого превышает €8 млн.

Хачанов уступил со счетом 3:6, 6:3, 2:6. Матч продлился 1 час 43 минуты. Хачанов занимает 25-е место в рейтинге ATP, Пол — 12-е. В четвертом круге американец сыграет против победителя встречи между британцем Джеком Дрейпером и итальянцем Маттео Берреттини.

Матч между Хачановым и Полом должен был состояться вчера, однако был отменен из-за отключения электричества в Мадриде.

Финал турнира пройдет 4 мая. В прошлом году победителем розыгрыша стал россиянин Андрей Рублев.

Таисия Орлова