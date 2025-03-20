На Урал поступило 100 тыс. доз вакцины от клещевого энцефалита для детей

В Свердловскую область поступило около 100 тыс. доз вакцины от клещевого энцефалита для детей и подростков в преддверии весенних каникул, сообщили в пресс-службе правительства области.

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«Свердловская область является зоной напряженного природного очага клещевых инфекций, самой эффективной мерой защиты от которых была и остается вакцинация»,— отметила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова.

Бесплатная вакцинация проводится детям с 15 месяцев, людям старше 60 лет, которые ранее не прививались, и лицам, привлекаемым к тушению лесных пожаров. Кроме того, первые два раза можно привиться бесплатно. Последующая ревакцинация проводится за свой счет в поликлиниках и коммерческих медорганизациях.

Напомним, первый случай укуса клеща в Свердловской области в этом году зафиксирован в поселке Кадниково Сысертского района. По результатам исследования возбудителей инфекций не обнаружили.

Полина Щуцкая