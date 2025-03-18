В Свердловской области зафиксирован первый случай укуса клеща в 2025 году

Первый в этом году случай укуса клеща зарегистрирован в Свердловской области, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

От укуса пострадал житель поселка Кадниково Сысертского района. По результатам исследования возбудителей инфекций не обнаружили.

В управлении рассказали, что после схода снега в регионе начнутся акарицидные обработки. В прошлом году они охватили территорию свыше 11 тыс. га. Роспотребнадзор также напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности при походах в лес и проведении работ на загородных участках, использовать репелленты и защитную одежду. Для удаления присосавшихся клещей необходимо обратиться в травмпункт. В учреждениях «Центра гигиены и эпидемиологии» открыты пункты по приему клещей для проведения исследований.

Полина Щуцкая