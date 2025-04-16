За месяц в Свердловской области клещи укусили более 600 человек

Более 600 человек пострадали от укусов клещей в Свердловской области с начала сезона, из них 177 являются детьми, сообщили региональном Роспотребнадзоре. Это на 29% выше среднего многолетнего показателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Чаще всего к медикам с укусами клещей обращались жители Байкалово, Пышмы, Ирбита, Тугулыма, Талицы, Слободо-Туринского, Белоярского, а также поселка Таборы.

Напомним, первый в этом году случай укуса клеща был зарегистрирован в Свердловской области около месяца назад. От укуса пострадал житель поселка Кадниково Сысертского района. В преддверии весенних каникул на Средний Урал поступило около 100 тыс. доз вакцины от клещевого энцефалита для детей и подростков.

Ирина Пичурина