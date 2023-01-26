Обучающая украинских саперов Камбоджа готова оказывать России такие же услуги

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что страна готова принять специалистов из любых стран, в том числе из России, для их обучения разминированию территорий. Сейчас в Камбодже обучаются саперы с Украины — правительство азиатской страны подчеркивает гуманитарный характер тренировок украинских военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

Фото: Johanna Geron / Reuters Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

Фото: Johanna Geron / Reuters

«Камбоджа не оказывала никакой военной поддержки Украине. Камбоджа не имеет возможности это сделать… мы поприветствуем любые страны, желающие пройти обучение по разминированию в Камбодже, в том числе Россию»,— передает издание Khmer Times слова господина Сена. Он напомнил, что ранее Камбоджа также проводила тренировки по разминированию для колумбийских специалистов.

Khmer Times уточняет, что правительство выступило с опровержением причастности Камбоджи к военной помощи Украине, поскольку ранее Telegram-канал «Демография упала» в одном из своих аналитических материалов включил страну в список военных доноров Украины. «Уважаем позицию Камбоджи (и исправили инфографику)»,— написали впоследствии авторы канала.

С 1967 по 1975 год в Камбодже проходила гражданская война, после которой территория страны стала одной из самых заминированных в мире. В связи с этим камбоджийские специалисты по разминированию считаются одними из наиболее компетентных в Азии.

Андрей Сапожников