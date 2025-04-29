Ретропоезд в Арзамас перевез более 5,7 тысячи туристов за I квартал 2025

Более 5,7 тыс. туристов перевез ретропоезд на паровой тяге сообщением Нижний Новгород — Арзамас в январе-марте 2025 года. За три месяца он совершил около 50 рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Горьковская железная дорога Фото: Горьковская железная дорога

В состав туристического ретропоезда входит старинный паровоз и новые вагоны с кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением и биотуалетами. У кресел есть регулируемая подножка и индивидуальные розетки для зарядки мобильных устройств.

Гости Арзамаса могут посетить дом-музей А.М. Горького, историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь и церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

В пресс-службе ГЖД добавили, что среди туристов также популярен мультимодальный маршрут Нижний Новгород — Большое Болдино, которым за январь-март этого года воспользовались свыше 1,3 тыс. человек.

Всего в январе-марте 2025 года туристическими поездами, курсирующими по Горьковской железной дороге в Нижегородской области, воспользовались почти 8,8 тыс. пассажиров. Это почти на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Анастасия Титова