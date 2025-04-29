Детский омбудсмен предложила подросткам стать правозащитниками

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова объявила о запуске кадровой платформы для подростков, желающих в будущем работать в сфере правозащиты. Участниками проекта «Уполномоченный на результат» смогут стать подростки в возрасте от 14 до 18 лет. В рамках платформы им расскажут об основах правозащитной деятельности и дадут возможность получить практический опыт на стажировках. В дальнейшем подростки смогут войти в кадровый резерв института уполномоченных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Львова-Белова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Мария Львова-Белова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ребята получат бесплатный доступ к тематическим курсам с обратной связью от экспертов, а также пройдут практику в профильных организациях. Попробуют выполнить настоящие поручения. Возможно, среди участников программы — будущие лидеры и уполномоченные по правам ребенка»,— написала омбудсмен в Telegram-канале.

Площадка создана аппаратом омбудсмена совместно с благотворительным фондом «Страна для детей». Госпожа Львова-Белова отмечает, что у аппарата уже есть подобный успешный опыт — участники Федерального детского общественного совета и региональных детских общественных советов приходили на стажировку, а затем оставались работать — как в федеральном аппарате уполномоченного, так и в региональных.

Полина Мотызлевская