СКР проверит информацию о нарушении прав «Ленфильма»

Гендиректор киностудии «Ленфильм» Надежда Андрющенко рассказала председателю СКР Александру Бастрыкину о финансовых и юридических проблемах, мешающих «в полной мере реализовать потенциал» студии. Глава ведомства поручил организовать доследственную проверку по этим сообщениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Госпожа Андрющенко отметила, что ряд прав на показ фильмов киностудии передали в частное пользование. При этом они входят в золотую коллекцию «Ленфильма» и являются народным достоянием.

Отмечается, что СКР уже проводил доследственные проверки по жалобам руководства «Ленфильма». Главное следственное управление должно будет изучить результаты прошлых проверок вместе с упомянутыми доводами Надежды Андрющенко.

В 2024 году у «Ленфильма» прошла череда смен директоров на фоне нестабильного финансового положения студии. В декабре на сайте Федеральной службы судебных приставов утверждалось, что у компании есть непогашенная задолженность на 102,6 млн руб. Месяцем позже компания «Радмира» направила исковое заявление о признании «Ленфильма» банкротом, однако Арбитражный суд Санкт-Петербурга отказался удовлетворить иск.

Никита Черненко