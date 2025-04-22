Арбитражный суд отказался признавать «Ленфильм» банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отказал компании «Радмир» в признании банкротом киностудии «Ленфильм», передает ТАСС. Суд постановил взыскать с киностудии в пользу истца 100 тыс. руб. на покрытие судебных расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В августе 2024 года арбитраж взыскал с «Ленфильма» в пользу «Радмира» 4,9 млн руб. задолженности по договору подряда на постройку платформенного мезонина и 456,9 тыс. руб. процентов. Студия просила отсрочить выплату долга из-за тяжелого финансового положения. В январе 2025-го «Радмир» подала иск о признании киностудии «Ленфильм» банкротом.

В рамках текущего процесса представитель «Ленфильма» сообщил об уплате долга перед истцом. Киностудия просила прекратить производство по делу. «Заявления кредиторов отсутствуют, других требований нет, признаков и оснований для банкротства нет»,— уточнил представитель студии.

По решению Минкульта в 2025 году «Ленфильм» получит 20,7 млн руб. на реализацию культурных проектов. Параллельно руководство студии подало заявку на президентский грант в размере 45 млн руб., который оно рассчитывает потратить на выставку о кинопроизводстве, чтобы в том числе решить проблемы с финансами.

Подробности — в материале «Ъ-СПб» «Студия ищет деньги на культуру и финансовые проблемы».