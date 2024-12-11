Росимущество сообщило об увольнении главы «Ленфильма» Эдуарда Суворова
Гендиректора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Суворова сняли с должности, сообщила пресс-служба Росимущества ТАСС. Новым гендиректором назначена Надежда Андрющенко. Как сообщали ранее источники РБК, до этого она руководила службой безопасности киностудии.
Эдуард Суворов
Фото: Ленфильм
Росимущество не уточнило причины увольнения господина Суворова. Однако в начале декабря несколько Telegram-каналов, в том числе «Закулиска» и «Подковерка», сообщили о финансовых проблемах киностудии. Утверждалось, что «Ленфильм» должен 250 млн руб. Тогда пресс-служба студии в комментарии РБК назвала эти сообщения ложными. Однако на сайте Федеральной службы судебных приставов говорится, что у АО «Киностудия Ленфильм» есть непогашенная задолженность на сумму 102,6 млн руб.
Эдуард Суворов вступил в должность гендиректора киностудии в августе, с февраля он был врио генерального директора. До этого предыдущего главу «Ленфильма» Федор Щербаков объявили в розыск по делу о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Весной 2024-го его заочно арестовали.