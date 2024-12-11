Росимущество сообщило об увольнении главы «Ленфильма» Эдуарда Суворова

Гендиректора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Суворова сняли с должности, сообщила пресс-служба Росимущества ТАСС. Новым гендиректором назначена Надежда Андрющенко. Как сообщали ранее источники РБК, до этого она руководила службой безопасности киностудии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Суворов

Фото: Ленфильм Эдуард Суворов

Фото: Ленфильм

Росимущество не уточнило причины увольнения господина Суворова. Однако в начале декабря несколько Telegram-каналов, в том числе «Закулиска» и «Подковерка», сообщили о финансовых проблемах киностудии. Утверждалось, что «Ленфильм» должен 250 млн руб. Тогда пресс-служба студии в комментарии РБК назвала эти сообщения ложными. Однако на сайте Федеральной службы судебных приставов говорится, что у АО «Киностудия Ленфильм» есть непогашенная задолженность на сумму 102,6 млн руб.

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Эдуард Суворов вступил в должность гендиректора киностудии в августе, с февраля он был врио генерального директора. До этого предыдущего главу «Ленфильма» Федор Щербаков объявили в розыск по делу о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Весной 2024-го его заочно арестовали.