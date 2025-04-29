В Белгородской области двое мужчин погибли и трое ранены из-за атаки ВСУ

В Белгородской области дрон вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся автомобиль, в котором находились пятеро мужчин. Из них двое погибли на месте, трое получили ранения, сообщил в Telegram губернатор региона Вычеслав Гладков.

ЧП случилось на участке автодороги Грайворон—Илёк-Пеньковка. Пострадавших с закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями доставили в городскую больницу №2 в Белгороде. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести.

Вчера, 28 апреля, мирная жительница получила ранения при атаке БПЛА на белгородское село Нежеголь. В тот же день в результате детонации дрона ВСУ в местном селе Новая Таволжанка пострадали трое бойцов «Орлана». В общей сложности за прошедшие сутки в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ были ранены четыре человека, повреждения получили 13 жилых помещений и 24 транспортных средства, следует из сводки господина Гладкова.