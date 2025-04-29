Хуснуллин: в новых регионах насчитали более 250 тыс. объектов недвижимости

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в рамках сплошной инвентаризации в новых регионах выявлено 251 750 объектов недвижимости. Процедура проводится по двум направлениям — изучение архивных документов, подтверждающих права собственности на объекты недвижимости или описывающих объекты, и обход территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Марат Хуснуллин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«С начала реализации проекта завершены работы в 4230 кадастровых кварталах. Также на основании архивных документов внесены в ЕГРН сведения в отношении 1,4 млн объектов. В целом эта колоссальная работа позволяет создать точный реестр недвижимости не только для вовлечения в оборот новых объектов»,— сказал Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что в рамках инвентаризации уточняются владельцы недвижимости, выявляются неиспользуемые земли. Сейчас, по данным руководителя «Росреестра» Олега Скуфинского, выявлено 13 662 неиспользуемых земельных участка и территории общей площадью 112 тыс. га. До конца 2026 года планируется провести инвентаризацию более чем 28 тыс. кадастровых кварталов.

Для граждан России, планирующих приобретение недвижимости в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, действует программа льготной ипотеки. Жилье можно приобрести в том числе на вторичном рынке по ставке до 2% годовых. Максимальная сумма кредита — 6 млн руб., первоначальный взнос — от 10%. Спрос на льготные программы по покупке жилья в указанных регионах заметно ниже, чем в целом по России. Сохраняются повышенные региональные риски.

Подробнее — в материале «Новые субъекты ипотеки РФ».

Екатерина Отрашкевич