Путин призвал давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов

Президент Владимир Путин считает, что фальсификация исторических фактов приводит к разрушительным последствиям. Он убежден, что России необходимо отстаивать правду о событиях Великой Отечественной Войны. Об этом сказано в его приветствии организаторам и гостям выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу, давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности»,— сказано в телеграмме господина Путина.

В 2025 году в России отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По данным Кремля, парад в Москве посетит более 20 глав государств и правительств. О таких планах говорили в том числе премьер Словакии Роберт Фицо и председатель КНР Си Цзиньпин. Глава европейской дипломатии Кая Каллас потребовала от стран—кандидатов в ЕС не участвовать в праздновании.

Подробности — в публикации «Ъ» «Перетягивание парада».