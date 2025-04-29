Синоптики назвали прошедший в Перми снегопад самым сильным с начала XXI века

Высота снежного покрова в Перми достигла 33 см, заявили в пермском Центре геоинформационных систем (ГИС-центр). По его данным, за минувшие сутки в Перми прошел самый сильный в XXI веке снегопад.

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В ГИС-центре уточнили, что с начала снегопада в Перми выпало 88% месячной нормы. Это больше, чем во время последнего крупного снегопада, прошедшего 27–28 апреля 2010 года. Высота снежного покрова в Лысьве составила 37 см, в Кунгуре — 30, в Осе и Ножовке — по 29, в Губахе — 28 см, передает ТАСС.

О том, что этот снегопад станет самым сильным с конца апреля 2010 года (тогда выпало 23 мм за сутки), накануне сообщал Telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края», который ведут специалисты ГИС-центра. Снегопад начался в Перми вчера, 28 апреля. Непогода парализовала транспортное движение в краевом центре, также приостановил работу пермский аэропорт.