Аэропорт в Перми временно закрыли из-за снегопада

Пермский аэропорт временно закрыт из-за сильного снегопада, сообщила его пресс-служба. Там уточнили, что в районе воздушной гавани наблюдается ограниченная видимость.

Ограничения введены до 14:00 по местному времени (12:00 мск). Рейс 575 из Казани был перенаправлен в аэропорт Ижевска, еще два рейса (1200 и 205) ушли на запасной аэродром в Екатеринбург.

В Перми с самого утра идет снег. Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды передает, что сегодня, 28 апреля, днем прогнозируется 0–5°С, мокрый снег и гололедица, порывы ветра могут достигать 18 м/с.