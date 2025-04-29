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Восемь беспилотников за ночь сбили над Нижегородской областью

В ночь на 29 апреля над Нижегородской областью сбили восемь беспилотников. Об этом сообщило минобороны РФ.

Всего, по данным министерства, начиная с 20:00 мск 28 апреля до 06:00 мск 29 апреля, силы ПВО уничтожили над российскими регионами 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее губернатор Глеб Никитин сообщил, что атаку беспилотников отразили над территориями двух округов. Предварительно, последствия не зафиксировали.

Андрей Репин

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