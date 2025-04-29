Минздрав: отпуск лекарств через «Почту России» разрешат в этом году

В 2025 году планируется разрешить отпуск лекарств через «Почту России» в населенных пунктах, где нет медицинских организаций или аптечного пункта, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, речь идет в том числе о жаропонижающих и обезболивающих.

«Мы хотели бы в этом году, конечно, завершить эту работу. В основном (в списке будут.— "Ъ") экстренные препараты, жаропонижающие точно должны быть, определенный список обезболивающих препаратов, какие-то препараты должны быть для снятия спазмов и боли»,— перечислил министр (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Мурашко уточнил, что в перечень преимущественно войдут препараты, которые нужны для оказания экстренной помощи, потому что лекарства, «которые нужны не экстренно», люди чаще заказывают через аптеки. Министр отметил, что для реализации инициативы надо, чтобы экспертное сообщество подготовило список препаратов, которые можно отпускать «без рисков».

«Самый сложный вопрос — это рецептурные препараты, потому что по ним всегда есть риски»,— добавил глава Минздрава.

В начале апреля стало известно, что Минцифры предложило «Почте России» продавать безрецептурные препараты. Однако подготовленный министерством законопроект вызвал негативные отклики у фармацевтических компаний. Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) написала отрицательный отзыв на документ. В частности, в РААС обратили внимание, что продажей лекарств должны заниматься только специалисты в сфере медицины и фармации.