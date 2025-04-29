КНДР направила делегацию для участия в Международном антифашистском конгрессе в РФ

Военная делегация КНДР во главе с заместителем начальника Главного политического бюро Пак Ён Иром вылетела из из Пхеньяна для участия в 3-м Международном антифашистском конгрессе. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как сообщило Минобороны РФ, Международный антифашистский конгресс пройдет в Подмосковье 30 апреля. Главные задачи конгресса – сохранение исторической правды о ключевой роли СССР в победе над фашизмом во Второй мировой войне и объединение усилий для борьбы с идеологией и проявлениями неонацизма.

В конгрессе также примут участие руководство Минобороны Белоруссии, делегации военных ведомств, военные атташе, представители парадных расчетов, задействованных в параде на Красной площади в Москве.