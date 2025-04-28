Лавров обсудил с главой МИД Бразилии приезд президента Силвы в Москву 9 мая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Совете глав МИД (СМИД) БРИКС в Рио-де-Жанейро встретился с бразильским коллегой Мауру Виейрой. Главы МИД стран обсудили, в том числе, приезд президента Бразилии Лулы да Силвы в Москву к 80-летию Победы 9 мая. Об этом сообщили в российском ведомстве.

Россия и Бразилия обсудили сотрудничество в различных сферах,направленных на укрепление российско-бразильских связей. «Помимо этого, министры затронули ряд международных сюжетов, в том числе проблематику урегулирования украинского кризиса»,— добавили в МИД РФ.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву 9 мая для участия в праздновании Дня Победы, что подтвердил его помощник по международным вопросам Селсу Аморим.