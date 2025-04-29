В Испании восстановлено более 50% электроснабжения

Премьер-министр Испании Педро Санчеc заявил, что 50% электроснабжения восстановлено после массового блэкаута в стране, сообщил Reuters. Причины отключения энергии все еще остаются неизвестными.

В 22:23 мск сообщалось о восстановлении более 1/5 (20%) подачи электроэнергии в стране.

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля почти на всей территории Испании. Компания-оператор Red Electrica уточнила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой также затронул Португалию, Францию и Андорру. По данным агентства Reuters, в связи с произошедшим МВД Испании объявило о введении режима ЧС в трех регионах страны. Среди них — Мадрид, Андалусия и Эстремадура.