В Екатеринбурге детский сад №347 не закроют до строительства нового здания

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил в своем Telegram-канале, что детский сад №347 в Екатеринбурге не будет закрыт до тех пор, пока не будет построено новое здание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По словам главы региона, он получил коллективное обращение от жителей по поводу возможного закрытия детского сада из-за строительства на его месте медцентра. В связи с этим врио губернатора и глава Екатеринбурга Алексей Орлов провели рабочее совещание и встретились с инициативной группой родителей.

«Заверил их — пока не будет построено новое здание детсада, дети будут ходить в действующий детсад. Никто его раньше времени сносить не будет»,— отметил господин Паслер. Он подчеркнул, что мощность нового детского сада не уменьшится, а площадка для него будет соответствовать всем требованиям и расположена недалеко от текущей.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав воспитанников детского сада №347 в Екатеринбурге. Напомним, по данным администрации города, у парка Зеленая роща на месте детского сада № 347 на ул. Шейнкмана, 116 планируется построить детскую больницу и медицинский центр. Новое здание детского сада будет возведено рядом — на ул. Народной Воли, 19. Сообщалось, что инвестором выступит УГМК.

Полина Щуцкая