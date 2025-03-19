У парка Зеленая роща в центре Екатеринбурге построят детский сад и медцентр

В центральной части Екатеринбурга у парка Зеленая роща планируют построить детский сад и медицинский центр. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе городской администрации, детсад появится взамен дошкольного образовательного учреждения № 347 на ул. Шейнкмана, 116 (в нем числится 334 ребенка).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Новое здание построят рядом – на ул. Народной Воли, 19. Ожидаемый срок строительства – конец 2026 года. «Дети смогут посещать существующий детский сад пока не появится новый. Ситуация, когда микрорайон остается без дошкольного образовательного учреждения, исключена»,– прокомментировали в мэрии. Там добавили, что детсад № 347 на ул. Шейнкмана будет работать пока не построят новое здание. «Инвестор готов взять на себя все расходы, связанные с его возведением»,– уточнили в администрации.

После завершения строительства на месте старого детсада будут возводить детскую больницу и медицинский центр. Как писало издание 66.ру, инвестором выступит УГМК.

Мария Игнатова