Бастрыкин запросил доклад после жалоб родителей на снос детсада в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав воспитанников детского сада в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в городской администрации рассказали «Ъ-Урал», что у парка Зеленая роща на месте детского сада № 347 на ул. Шейнкмана, 116 планируется построить детскую больницу и медицинский центр. Новое здание детского сада будет возведено рядом — на ул. Народной Воли, 19. По данным издания 66.ру, инвестором выступит УГМК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в СКР, горожане выступают против готовящейся ликвидации учреждения. «В 2026 году в этом же районе планируется возведение нового дошкольного учреждения, однако выделенная на указанные цели территория значительно меньше имеющейся. Общественность опасается, что здание не сможет обеспечить вместимость всех детей»,— пояснили в ведомстве.

По данным мэрии, детский сад №347 посещает 334 ребенка. В администрации подчеркнули, что учреждение будет работать до тех пор, пока не будет построено новое здание детского сада на ул. Народной Воли, 19. «Ситуация, когда микрорайон остается без дошкольного образовательного учреждения, исключена»,— заверили в мэрии.

В СКР отметил, что в региональном следственном управлении начата процессуальная проверка. Руководитель СУ СКР по Свердловской области Богдан Францишко представит генералу Бастрыкину доклад о ходе и результатах процессуальной проверки.

Василий Алексеев