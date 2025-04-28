Песков: Украина с трудом может гарантировать соблюдение майского перемирия

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти Украины не могут полностью контролировать все свои военные подразделения. В связи с этим, по словам представителя Кремля, Киев с трудом может придерживаться перемирия, объявленного Россией с 8 по 11 мая.

«Мы видели с вами неоднократно, что киевский режим не имеет полного влияния на все свои подразделения, и поэтому, конечно же, киевский режим с трудом сможет гарантировать, что ВСУ будут придерживаться такого временного перемирия»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Сегодня, 28 апреля, Владимир Путин сообщил, что российская армия прекратит боевые действия в дни 80-летия Победы: с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 мск с 10 на 11 мая. В его заявлении говорилось, что Россия рассчитывает на аналогичные действия со стороны Украины. Если перемирие будет нарушено, российская армия даст «адекватный и эффективный ответ», подчеркнул президент. МИД Украины в ответ заявил, что поддерживает долгосрочное прекращение огня — как минимум на 30 дней.

В апреле Владимир Путин ввел 30-часовое пасхальное перемирие. Украина в ответ предложила продлить режим прекращения огня на 30 дней. Позднее российский президент заявил о необходимости проанализировать итоги пасхального перемирия. Минобороны РФ обвиняло Украину в срыве договоренностей.

Лусине Баласян