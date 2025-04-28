«Автомобилист» продлил контракт с лучшим снайпером команды Бруксом Мэйсеком

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракт с нападающим Бруксом Мэйсеком на один сезон — до 31 мая 2026 года, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок ХК "Автомобилист" Брукс Мэйсек

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Игрок ХК "Автомобилист" Брукс Мэйсек

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Брукс Мэйсек выступает за «Автомобилист» с 2019 года и является рекордсменом клуба по числу проведенных матчей среди легионеров. За это время он провел 396 матчей и набрал 273 очка (147 голов + 126 передач).

В сезоне 2024/25 Брукс Мэйсек стал единственным игроком «Автомобилиста», который принял участие во всех 75 матчах команды, забросил 27 шайб и стал лучшим снайпером команды. Всего в активе Брукса Мэйсека в минувшем сезоне 51 (27+24) балл за результативность при показателе полезности +4.

Ранее сообщалось, что контракт с главным тренером клуба Николаем Заварухиным продлен на следующий сезон. Кроме того, новый контракт с «Автомобилистом» заключил и французский нападающий Стефан Да Коста. Соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 31 мая 2027 года.

Полина Щуцкая