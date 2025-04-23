«Автомобилист» заключил контракт с нападающим Стефаном Да Коста на два сезона

Французский нападающий Стефан Да Коста заключил новый контракт с хоккейным клубом «Автомобилист», соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 31 мая 2027 года, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Автомобилист" Стефан Да Коста

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» Игрок команды "Автомобилист" Стефан Да Коста

Фото: пресс-служба ХК «Металлург»

Стефан Да Коста выступает в России уже десять лет, из которых пять сезонов провел в «Автомобилисте». Он является одним из самых результативных легионеров в истории КХЛ, проведя 571 матч и набрав 494 очка (203+291).

Кроме того, Стефан Да Коста четыре раза принимал участие в матчах звезд КХЛ. В сезоне 2024-2025 он стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста», набрав 61 (15+46) очко в 73 матчах.

Напомним, на пресс-конференции «Автомобилиста» директор хоккейного клуба Максим Рябков объявил о первых изменениях в составе команды. В первую очередь клуб продлил контракт на сезон с главным тренером Николаем Заварухиным. Защитник Даррен Диц покинул клуб, а контракт с универсальным игроком Александром Шаровым был продлен сразу на три года.

Полина Щуцкая