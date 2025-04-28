На закупку иммунодепрессантов, применяемых при лечении аллергий и аутоиммунных заболеваний, в Татарстане направят 39 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на закупку иммунодепрессантов выделят 39 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане на закупку иммунодепрессантов выделят 39 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана».

Предприятие также планирует закупить медицинские инструменты и приспособления на сумму более 19 млн руб.

Источник финансирования не указывается.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2024 году на закупку лекарств потратили более 33 млрд руб. По ОМС граждан обеспечили лекарствами более чем на 15 млрд руб.

В Татарстане в конце прошлого года насчитывалось 970 человек с редкими заболеваниями.

Дарья Сайфиева