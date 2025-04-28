В Татарстане на закупку иммунодепрессантов выделят 39 млн рублей
На закупку иммунодепрессантов, применяемых при лечении аллергий и аутоиммунных заболеваний, в Татарстане направят 39 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
В Татарстане на закупку иммунодепрессантов выделят 39 млн рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана».
Предприятие также планирует закупить медицинские инструменты и приспособления на сумму более 19 млн руб.
Источник финансирования не указывается.
Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2024 году на закупку лекарств потратили более 33 млрд руб. По ОМС граждан обеспечили лекарствами более чем на 15 млрд руб.
В Татарстане в конце прошлого года насчитывалось 970 человек с редкими заболеваниями.