Клуб НХЛ «Питсбург Пингвинс» расторг контракт с главным тренером Салливаном

Майк Салливан покинул пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питсбург Пингвинс». Об этом объявил генеральный менеджер команды Кайл Дубас.

«Питсбург» не попал в play-off НХЛ третий сезон подряд. В прошедшем регулярном чемпионате команда заняла предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице дивизиона «Метрополитен», набрав 80 очков в 82 играх.

В июне 2015 года Салливан возглавил «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинс» — фарм-клуб «Питсбурга». В декабре того же года после отставки Майка Джонстона был назначен главным тренером «Питсбурга». Салливан дважды приводил команду к победе в Кубке Стэнли: в сезоне-2015/16 и сезоне=2016/17. С 409 победами он является рекордсменом клуба по числу выигранных встреч.

Таисия Орлова