На Кубани сократят срок трудоустройства граждан на 25% к 2027 году

Власти Краснодарского края намерены сократить среднее время трудоустройства граждан, обращающихся в центры занятости, на 25% к концу 2026 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2024 году за помощью в поиске вакансий обратились 46,3 тыс. кубанцев, из которых 32 тыс. были трудоустроены. В министерстве отметили, что благодаря работе службы занятости работу находят семь из десяти соискателей.

Кроме того, в 2025 году запланирована модернизация всех 44 филиалов Центра занятости населения Краснодарского края. Учреждения будут оформлены в соответствии с единым фирменным стилем «Работа в России». Работы проведут в рамках федерального проекта «Управление рынком труда».

Обновление затронет внешний вид и техническое оснащение центров, а также принципы работы. Согласно новым правилам, будет изменен подход к клиентскому сервису — кадровые и карьерные консультанты начнут комплексно решать жизненные и бизнес-задачи посетителей.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на рынке труда Краснодарского края около 60% потребности в кадрах составляют рабочие профессии. Наибольший спрос сохраняется на водителей, продавцов, кулинаров (поваров, пекарей, кондитеров), строителей (в том числе сварщиков, бетонщиков, каменщиков, арматурщиков, монтажников, электромонтеров, штукатуров и маляров), а также на операторов и машинистов технологических процессов.

Анна Гречко