На Кубани 60% потребности в кадрах составляют рабочие профессии

Около 60% потребности в кадрах на рынке труда Краснодарского края составляют рабочие профессии. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Наибольший спрос сохраняется на водителей, продавцов, кулинаров (поваров, пекарей, кондитеров), строителей (в том числе сварщиков, бетонщиков, каменщиков, арматурщиков, монтажников, электромонтеров, штукатуров и маляров), а также на операторов и машинистов технологических процессов, швей, сборщиков, сотрудников сферы обслуживания и работников аграрного сектора — овощеводов, садоводов, виноградарей.

Среди специалистов востребованы медицинские работники (врачи, медсестры, фельдшеры, фармацевты), педагоги, инженеры различных направлений, охранники, воспитатели, полицейские и бухгалтеры.

Всего в 2024 году за помощью в поиске работы в краевую службу занятости населения обратились 46,3 тыс. граждан, из них трудоустроено 32 тыс. человек. При содействии ведомства работу находят семь из десяти обратившихся.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в медучреждениях Краснодарского края наблюдается дефицит специалистов по десяти ключевым направлениям. Среди наиболее востребованных профессий — анестезиологи-реаниматологи, сотрудники скорой помощи, кардиологи, педиатры и рентгенологи.

Нурий Бзасежев