Путин заявил о росте числа ветеранов СВО в органах власти

В органах власти со временем будет все больше ветеранов спецоперации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, этому в том числе способствует программа «Время героев».

«В органы представительной власти на всех уровнях уже приходят ветераны боевых действий — надежные, ответственные, принципиальные люди. Они достойно заявляют о себе не словами, а конкретной работой, реальными делами, конкретными инициативами»,— сказал глава государства на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге (цитата по сайту Кремля).

Программа «Время героев» запущена по поручению президента Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж». Первый поток стартовал в мае 2024 года. Для участия в дополнительном отборе в январе зарегистрировалось более 20 тыс. бойцов и ветеранов СВО. Некоторые участники проекта уже были назначены на ответственные должности. Среди них — полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога и врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Героев переводят на местное время».