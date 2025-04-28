Российские акции начали расти из-за объявления перемирия в дни 80-летия Победы

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин объявил о перемирии в дни празднования 80-летия Победы. Российская армия остановит боевые действия с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. На фоне сообщений об этом ускорил рост рынок российских акций, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 15:14, индекс торговой площадки вырос до 3 034,01 пунктов (+0,93%), индекс РТС продемонстрировал такое же повышение, составив 1 156, 33 пункта. В пятницу, 25 апреля, индекс Мосбиржи достиг максимума с начала месяца. Показатель был 3 001,07 пунктов.

Тогда рост ценных бумаг был спровоцирован сохранением ключевой ставки ЦБ на уровне 21% годовых. Также динамика на рынке российских акций объяснялась переговорами российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.