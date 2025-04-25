Индекс Мосбиржи достиг максимума с начала апреля

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) в ходе торгов поднимался до 3 001,07 пункта, что стало максимумом с 1 апреля 2025 года. «Интерфакс» отмечает, что рынок российских акций растет на фоне решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21% и переговоров президента Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На утренней торговой сессии индекс Мосбиржи рос до 2 950,96 пункта (+0,22%). В 16:47 мск он достиг 3 001,07 пункта (+1,92%). К 17:10 индекс снизился до 3 000,08 пункта (+1,89%).

Лидерами роста стали «РусГидро» (+5,68%), HeadHunter (+4,67%) и «Совкомфлот» (+4,43%). Сильнее всего снизилась стоимость акций ПАО «Полюс» (-3,04%), Мосбиржи (-0,75%) и «Фосагро» (-0,46%). Индекс РТС торгуется на уровне 1 139,95 пункта (+1,8%), голубых фишек — на уровне 19 517,39 пункта (+1,85%).

Ранее ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых и изменил прогноз по поводу дальнейшего изменения ставки до «нейтрального». Кроме того, днем 25 апреля в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа. Итоги встречи пока не разглашались.

Подробнее о решении ЦБ — в материале «Ъ» «Ставка сохранена, сигнал смягчен».