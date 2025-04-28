Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 апреля

11:22. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

11:14. 32 участника программы «Курск.Герои!» прошли собеседование. Всего на региональный проект поступила 251 заявка. Об этом сообщили в мэрии Курска.

10:57. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

10:18. 400 курских семей, вынужденно покинувших свои дома после вторжения ВСУ в августе 2024 года, получили выплаты по 150 тыс. за рождение ребенка. «Видим заявки еще 325 семей. Соответствующий объем финансирования будем рассматривать на ближайшей сессии облдумы»,— рассказал врио первого вице-губернатора Курской области Александр Чепик во время оперативного совещания.

10:10. Врио первого вице-губернатора Курской области Александр Чепик сообщил в ходе оперативного совещания, что с 20 по 27 апреля восстановлено 20 домовладений и пять МКД, поврежденных при обстрелах.

10:02. Большая часть военнослужащих спецназа «Ахмат», участвовавших в операции «Поток» по освобождению Суджи в Курской области, находится на лечении. Они столкнулись в последствиями длительного нахождения в газовой трубе, рассказал командир спецназа генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, у них были повреждены легкие, дыхательные пути.

9:44. Опасность атаки БПЛА объявлена в Грайворонском округе Белгородской области — РСЧС.

9:43. За минувшие сутки ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 140 боеприпасов и 61 дронов. В результате пострадал один человек. Разрушения получили два частных домовладения и шесть автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:29. FPV-дрон атаковал село Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области. В результате пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:22. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на оперативном совещании предложил учредитель областную награду за вклад в освобождение региона от ВСУ.

9:14. С начала 2025 года 3,5 тыс. белгородских медиков получили выплаты за работу в прифронтовых условиях на общую сумму порядка 350 млн руб. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в «утреннем обращении».

9:08. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, принимавшие участие в разгроме группировки ВСУ, вторгшейся в Курскую область. Об этом сообщили в Кремле.

8:03. Ночью в Курской области один раз объявлялась опасности атаки БПЛА. По данным регионального оперштаба, она действовала с 2:01 до 2:34.

7:34. Опасность атаки БПЛА в Шебекинском округе Белгородской области — РСЧС.

7:12. Дежурные средства ПВО с 20:50 27 апреля до 4:35 28 апреля сбили над Россией 115 беспилотников, в том числе два над Курской областью и один над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны.

4:45. Ракетная опасность в Курской области — оперштаб.